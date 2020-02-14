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  4. SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'a sevk edildi

SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'a sevk edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.

SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'a sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine verilmiştir.

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