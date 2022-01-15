Son dakika: Ali Koç, Joachim Löw'le görüştü! İşte Alman hocanın Fenerbahçe'den talepleri

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler geçici olarak İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getirirken gözler yeni sezonda takımın başına geçecek hocaya çevrildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Başkan Ali Koç, listenin ilk sırasında yer alan Joachim Löw'le Almanya'da görüştü.

TRANSFER BÜTÇESİ 35-40 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAYACAK

Takvim'in haberine göre, olumlu geçen ilk görüşmede Alman teknik direktörün talepleri de netleşti. Joachim Löw, ilk olarak Fenerbahçe'ye kendi ile 8 yardımcısının tamamının gelmesi şartını koştu. Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Löw, takıma 5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transfer bütçesi 35-40 milyon eurodan aşağı olmayacak.

ALİ KOÇ İSTEKLERİ KARŞILAMAYA SICAK BAKIYOR

Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan Fenerbahçe Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor ancak başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek.

JESUS'LA DA GÖRÜŞECEK

Bunun yanında başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşme yapmadan Löw kararını kesin olarak vermek istemiyor.

