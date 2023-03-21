SON DAKİKA: Ali Koç'tan Dursun Özbek'e jet yanıt! 'Cesaretiniz varsa' diyerek yüz yüze canlı yayına davet etti...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe kulübü flaş bir cevap vererek Dursun Özbek'i yüz yüze canlı yayına davet etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum:

Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum.

Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum.

Ali Y. Koç"

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket... Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz."



