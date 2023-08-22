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Son dakika: Altay Bayındır, dünya devine gitti! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu! Çarşamba günü İstanbul'da...

22.08.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Twente maçına çevrilmişken, sıcak bir gelişme yaşandı. Son dönemdeki performansıyla taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan kaleci Altay Bayındır, Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. Bu durumun yanı sıra sarı - lacivertlilerin yeni file bekçisi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda bulunmadı.

MENAJERİYLE GİTTİ

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Avrupa’da farklı kulüplerin talip olduğu Altay Bayındır’ın menajeriyle birlikte transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yurt dışına çıktı.

MANU İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

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Manchester United ile prensip anlaşmasına varan milli eldiven, Atina'da İngiliz kulübü için sağlık kontrolünden geçti ve İstanbul'a geri döndü.

7 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin de transfer için anlaşmaya vardığı Manchester United'ın Bayındır için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

LIVAKOVIC'TE İŞLEM TAMAM

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Öte yandan sarı - lacivertlilerin yeni kalecisi de büyük ölçüde belli oldu. Kanarya, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, 9+1 milyon euro karşılığında Livakovic'i renklerine bağladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA

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Hırvat file bekçisini 24 saat içinde açıklayacağı belirtilen Fenerbahçe'nin yeni kalecisini çarşamba günü İstanbul'a getireceği ifade edildi.

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