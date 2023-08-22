Son dakika: Altay Bayındır, dünya devine gitti! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu! Çarşamba günü İstanbul'da...

Son dakika haberleri: Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda bulunmadı.
Avrupa’da farklı kulüplerin talip olduğu Altay Bayındır’ın menajeriyle birlikte transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yurt dışına çıktı.
Manchester United ile prensip anlaşmasına varan milli eldiven, Atina'da İngiliz kulübü için sağlık kontrolünden geçti ve İstanbul'a geri döndü.
Fenerbahçe'nin de transfer için anlaşmaya vardığı Manchester United'ın Bayındır için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Öte yandan sarı - lacivertlilerin yeni kalecisi de büyük ölçüde belli oldu. Kanarya, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, 9+1 milyon euro karşılığında Livakovic'i renklerine bağladı.
Hırvat file bekçisini 24 saat içinde açıklayacağı belirtilen Fenerbahçe'nin yeni kalecisini çarşamba günü İstanbul'a getireceği ifade edildi.