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Son dakika: Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

21.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Altay Bayındır, kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yaşadığı sakatlık sonrası takıma müthiş bir şekilde geri dönen genç kaleci, gösterdiği performans ile göz doldurdu. Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan Altay için Fenerbahçe'den hamle geldi. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen başarılı eldiven için transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin genç yeteneği Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesinden dolayı birçok dedikodu sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Sarı-lacivertli yönetim bu olayların önüne geçmek için flaş bir adım attı. Avrupa'dan birçok kulübün Altay Bayındır'ı istemesinden sonra transfer gelişmesi yaşandı...

SON DAKİKA: ALTAY BAYINDIR, 2028 YILINA KADAR İMZALADI

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Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan 23 yaşındaki milli kalecisi ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Altay Bayındır yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek. Altay Bayındır, başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde 23 yaşındaki kaleci 200 bin Euro şampiyonluk primi alacak. Altay Bayındır, Avrupa kupalarında alınacak olan her başarı için 50 bin Euro ekstra bonus elde edecek.

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20 MİLYON EURO...

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Fenerbahçe yönetimi Altay’a gelen teklifler için de kendisini garanti altına alırken, milli kalecinin sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalır maddesi koydu. Altay ile yapılan ön protokol sonrası resmi sözleşme ise sezon sonu statta yapılacak olan özel bir törenle imzalanacak.

(Ajansspor)


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