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  4. Son dakika: Stüdyoda gergin anlar... Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''

Son dakika: Stüdyoda gergin anlar... Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''

21.03.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığından sonra uzun süredir kadroya alınmayan Arda Turan'dan flaş bir hamle gelmişti. Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı oynadığı maçta kadroya alınmayan Arda Turan sessizliğini korumuştu. Bu maçın ardından Real Madrid-Barcelona maçı öncesi Arda'dan bir paylaşım geldi. Eski takımı Barcelona'ya başarılar dileyen tecrübeli oyuncu, spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan büyük tepki aldı. Çakar, Arda'yı hain olmakla suçladı. İşte o anlar...

Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arda Turan, oynadığı futboldan çok diğer konularla gündeme gelmeye devam ediyor... Tecrübeli oyuncunun Real Madrid-Barcelona maçı öncesi yaptığı paylaşım olay oldu! Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'ın tepkisini çeken bu olay, sosyal medyada da gündem oldu.

ARDA TURAN'A OLAY SÖZLER: SEN HAİNSİN!

DBY

Galatasaray'ın Barcelona ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan, bu karşılaşmayla ilgili paylaşımda bulunmamıştı. Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesinin ardından İspanyol devi, Real Madrid deplasmanına çıktı. El Clasico öncesi Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arda Turan, Barcelona'ya başarılar diledi. Ahmet Çakar'da bu olaya büyük tepki gösterdi. Çakar, "Sen hainsin. Ayıpsa benim ayıbım... Sen nasıl bir Galatasaray kaptanısın? Galatasaray-Barcelona maçını oynamadan önceki gün veya aynı saatlerde 'Haydi Galatasaray'ım saldır, turu geç' demiyorsun, utanmadan bu gece Barcelona'ya 'Vamos Barcelona' diyorsun. Sen bir hainsin. Yazıklar olsun sana." dedi.

İŞTE ARDA TURAN'IN O PAYLAŞIMI...

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Arda Turan eski takımı Barcelona'nın Real Madrid ile yapacağı maç öncesinde "Vamos Barcelona. El Clasico." diyerek başarılar diledi. Barcelona Perşembe akşamı Galatasaray'ın rakibi olmuş ve 2-1'lik skorla sarı kırmızılı takımı UEFA Avrupa Ligi'nden elemişti.

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