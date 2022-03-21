Son dakika: Stüdyoda gergin anlar... Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''

Son dakika haberleri... Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arda Turan, oynadığı futboldan çok diğer konularla gündeme gelmeye devam ediyor... Tecrübeli oyuncunun Real Madrid-Barcelona maçı öncesi yaptığı paylaşım olay oldu! Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'ın tepkisini çeken bu olay, sosyal medyada da gündem oldu.

ARDA TURAN'A OLAY SÖZLER: SEN HAİNSİN!

Galatasaray'ın Barcelona ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan, bu karşılaşmayla ilgili paylaşımda bulunmamıştı. Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesinin ardından İspanyol devi, Real Madrid deplasmanına çıktı. El Clasico öncesi Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arda Turan, Barcelona'ya başarılar diledi. Ahmet Çakar'da bu olaya büyük tepki gösterdi. Çakar, "Sen hainsin. Ayıpsa benim ayıbım... Sen nasıl bir Galatasaray kaptanısın? Galatasaray-Barcelona maçını oynamadan önceki gün veya aynı saatlerde 'Haydi Galatasaray'ım saldır, turu geç' demiyorsun, utanmadan bu gece Barcelona'ya 'Vamos Barcelona' diyorsun. Sen bir hainsin. Yazıklar olsun sana." dedi.

İŞTE ARDA TURAN'IN O PAYLAŞIMI...

Arda Turan eski takımı Barcelona'nın Real Madrid ile yapacağı maç öncesinde "Vamos Barcelona. El Clasico." diyerek başarılar diledi. Barcelona Perşembe akşamı Galatasaray'ın rakibi olmuş ve 2-1'lik skorla sarı kırmızılı takımı UEFA Avrupa Ligi'nden elemişti.

