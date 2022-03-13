Son dakika: Altay Bayındır sezonun asistini yaptı! Bu gol kırk yılda bir olur...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin attığı gol ortalığı adeta yıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de golün asistini kaleci Altay Bayındır yaptı.

BU SEZON İLK KEZ...

Yaşadığı sakatlık sonrası 3.5 ay aranın ardından sahalara dönen Altay Bayındır, takımının 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Bu golle birlikte bu sezon asist yapan ilk kaleci oldu.

MAÇTA YILDIZLAŞTI!

Altay Bayındır, Alanyaspor'un üst üste 3 pozisyonunda gole izin vermedi. 3 kez net kurtarış yapan Altay Bayındır, karşılaşmanın yıldızı oldu.

TALİPLERİ ARTTI!

Genç kalecinin, ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu. Edinilen son bilgilere göre 23 yaşındaki eldivene, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.



