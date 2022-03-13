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Son dakika: Altay Bayındır sezonun asistini yaptı! Bu gol kırk yılda bir olur...

13.03.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek cinsten bir gol atıldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, kendi kalesinden uzun bir pas atarak golün asistini yaptı. Futbolda kalecinin asist yapması çok nadir olarak görülürken bu olay sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı...

Son dakika: Altay Bayındır sezonun asistini yaptı! Bu gol kırk yılda bir olur...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin attığı gol ortalığı adeta yıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de golün asistini kaleci Altay Bayındır yaptı.

BU SEZON İLK KEZ...

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Yaşadığı sakatlık sonrası 3.5 ay aranın ardından sahalara dönen Altay Bayındır, takımının 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Bu golle birlikte bu sezon asist yapan ilk kaleci oldu.

MAÇTA YILDIZLAŞTI!

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Altay Bayındır, Alanyaspor'un üst üste 3 pozisyonunda gole izin vermedi. 3 kez net kurtarış yapan Altay Bayındır, karşılaşmanın yıldızı oldu.

TALİPLERİ ARTTI!

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Genç kalecinin, ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu. Edinilen son bilgilere göre 23 yaşındaki eldivene, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor Altay Bayındır son dakika haberi
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