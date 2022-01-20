Son dakika: Aman Fatih Terim duymasın! Torrent'ten yönetimi şok eden şikayet: Buna anlam veremiyorum

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Domenec Torrent, Fatih Terim dönemine adeta isyan etti. Hatay maçında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından yönetime dert yanan İspanyol çalıştırıcı, Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı süre zarfından takımın hiç çalışmadığını belirtti.

"BU TAKIM YATMIŞ"

Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim dönemini eleştiren Domenec Torrent, "Hatay maçında bunu gördük. Bu takım yatmış. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değiller. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Önümüzde kritik maçlar var. Kasımpaşa ve Trabzon maçlarından sonra verilecek arada taktiksel çalışmaların yanında fiziksel sorunu da ortadan kaldırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA KALEYE FATİH GEÇİYOR

Galatasaray’da İsmail Çipe’nin verilen şansları iyi kullanamaması ve son olarak Hatay’da yaptığı hataların ardından bu akşam kaleye Fatih Öztürk geçiyor. Teknik direktör Domenec Torrent’in kaleyi tecrübeli eldivene emanet edeceği öğrenildi. Diğer taraftan Boey’u kesemeyi düşünen Torrent, sağ bekte ise Yedlin’e şans verecek.



