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Son dakika: Aman Fenerbahçeliler duymasın! Alex de Souza, Süper Lig ekibine imzayı atıyor...

30.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza'nın rotası yeniden Türkiye olmak üzere... Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolculuk döneminde attığı gol ve asistlerle taraftarın gönlünde taht kuran Alex, Galatasaray'ın efsanesi Hagi ile kıyaslanıyordu. Şimdilerde teknik direktörlük yapan Alex için Süper Lig ekibi devreye girdi.

Son dakika: Aman Fenerbahçeliler duymasın! Alex de Souza, Süper Lig ekibine imzayı atıyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçeli taraftarların, ismini duyunca bile tüyleri diken diken yapan ismi Alex de Souza, Türkiye'ye geri dönüyor. Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun alt yapısında görev alan ve teknik direktörlüğe soyunan efsane isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE İSTEMİŞLERDİ

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Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar zaman zaman Alex de Souza'yı Fenerbahçe'nin başında görmek istedi. Bir kez de olsa şans verilmesini isteyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Alex de Souza arasındaki bağ yıllar geçse de kopmuş değil.

HATAYSPOR İLGİLENİYOR

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Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik adama teklifte bulunmayı planladığı öne sürüldü.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Alex de Souza son dakika haberi
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