Son dakika: Aman Fenerbahçeliler duymasın! Alex de Souza, Süper Lig ekibine imzayı atıyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçeli taraftarların, ismini duyunca bile tüyleri diken diken yapan ismi Alex de Souza, Türkiye'ye geri dönüyor. Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun alt yapısında görev alan ve teknik direktörlüğe soyunan efsane isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE İSTEMİŞLERDİ

Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar zaman zaman Alex de Souza'yı Fenerbahçe'nin başında görmek istedi. Bir kez de olsa şans verilmesini isteyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Alex de Souza arasındaki bağ yıllar geçse de kopmuş değil.

HATAYSPOR İLGİLENİYOR

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik adama teklifte bulunmayı planladığı öne sürüldü.



