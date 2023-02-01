Son dakika: Amir Hadziahmetovic transferi resmen açıklandı! Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi... Transfer derbisinde kazanan Beşiktaş!

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan bu transfere dair KAP açıklaması geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYORDU

Öte yandan Amir Hadziahmetovic'in de Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor Yönetimi'nden izin istediği biliniyordu.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş Konyaspor'la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca Hadziahmetovic, yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı. Kartal'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş için yola çıkan Bosnalı futbolcu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Konya'yı çok seviyorum ama hayat devam ediyor. İngiltere'den de teklifler vardı fakat Beşiktaş daha ısrarcıydı." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

