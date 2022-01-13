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  4. Son dakika! Anıtkabir ziyareti sonrası tepki çeken Bülent Ersoy'un o görüntüleri sonrası inceleme başlatıldı

Son dakika! Anıtkabir ziyareti sonrası tepki çeken Bülent Ersoy'un o görüntüleri sonrası inceleme başlatıldı

13.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Anıtkabir'i ziyaret eden Diva lakaplı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Son dakika! Anıtkabir ziyareti sonrası tepki çeken Bülent Ersoy'un o görüntüleri sonrası inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sosyal medyada dün geceden beri gündemde. Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler büyük eleştiri aldı.

Bu görüntülerin ardından Ersoy'a tepki yağdı. CNN Türk'ün haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada olay olduBülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada olay oldu

BÜLENT ERSOY SAYGI DURUŞU İÇİN KALKTI

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara’da, Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.


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Bülent Ersoy
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