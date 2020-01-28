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Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı. Sarı-Lacivertli ekip, Başakşehir'den Gökhan İnler, Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ve Venezuelalı forvet Eduard Bello ile anlaşmaya vardı.

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

BeIN SPORTS'un haberine göre; Bu gelişme sonrası transfer atağa kalkan Ankaragücü, Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler, Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ve Venezuelalı forvet Eduard Bello ile prensip anlaşmasına vardı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü transfer yasağı

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