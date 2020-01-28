Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

BeIN SPORTS'un haberine göre; Bu gelişme sonrası transfer atağa kalkan Ankaragücü, Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler, Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ve Venezuelalı forvet Eduard Bello ile prensip anlaşmasına vardı.

