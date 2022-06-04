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Son dakika: Ankaragücü, Süper Lig'e dünya yıldızıyla geliyor! Welbeck açıklaması heyecanlandırdı...

04.06.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, transfer bombasını patlatıyor. Sarı - lacivertli ekibin başkanı Faruk Koca, dünyaca ünlü futbolcu Danny Welbeck ile görüşme yapıldığını ve İngiliz futbolcunun Ankaragücü'ne sıcak baktığını ifade etti.

Son dakika: Ankaragücü, Süper Lig'e dünya yıldızıyla geliyor! Welbeck açıklaması heyecanlandırdı...
Danny Welbeck

Danny Welbeck

İNG İngiltere
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği Vega AVM'deki Ankaragücü Store'un etkinliğine katılan Faruk Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camianın şampiyonluk coşkusunu yaşadığını anlatan Koca, kupanın gelecek hafta çarşamba gününe kadar sergileneceğini belirtti.

"OYUNCUYLA GÖRÜŞME YAPTIK"

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Özellikle sosyal medyada gündem olan Welbeck'le ilgili gelen sorular üzerine Koca, "Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var. Bu soru işaretleri bitmeden olmaz. Ekonomik ve bazı sorunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bitti demek yanlış olur. Orada görüştüğümüz başka isimler de var." cevabını verdi.

"ANKARAGÜCÜ'NE SICAK"

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Faruk Koca, Welbeck'le video konferans sistemiyle görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu Ankaragücü'ne sıcak. Daha önce 'anlaştık' dediğimiz sporcu o değil. İngiltere'de oynayan, İngiliz olmayan bir oyuncu da var. Bitmeden açıklamamız doğru değil. İlk 11'de oynayacak 7 ya da 8 isim istiyoruz. Santrfor bölgesine en az iki isim almamız gerekiyor. Kanatlarda iki aldık, bir isim daha alacağız. 8 numaraya bir isim, ön liberoya da bir isim alacağız. Bir de sol bek alacağız. İlk yapılanmamız bu. Kampta aksaklık görürsek alırız. Şu an bir kaleciyle görüşüyoruz. Bahadır var zaten, ondan beklentimiz çok. Hocamızın da aklında birinci kaleci olarak Bahadır var. Tedbirlerimizi de alacağız."

"İNŞALLAH BU KÖTÜ GÜNLER BİR DAHA YAŞANMAYACAK"

Transfer çalışmalarını gizli yürüttüklerini vurgulayan Koca, "Birçok Süper Lig takımının ilgilendiği isimleri aldık. Biz sadece imza atılana kadar süreci mahrem bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ankaragücü'nün bu ligde zirveyi zorlaması lazım. Ankaragücü ikide bir düşüp çıkacak bir takım değildir. Öyle bir şey olursa ben burada bir şey başaramamışım derim ve durmam. İnşallah Ankaragücü bu kötü günleri bir daha yaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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