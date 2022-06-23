Son dakika: Antalyaspor'dan ayrılan Naldo'dan Fenerbahçe açıklaması! "Herkes orada oynamak ister..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda Ersun Yanal'dan sonra göreve getirilen Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor'un başındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. Oynattığı oyunla dikkat çeken Şahin'in savunmadaki lideri ise Naldo'ydu. Kırmızı - beyazlı kulüple olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı stoperin yeni adresi merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle beraber Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri resmen tamamlanmıştı. Konyaspor ile Abdülkerim Bardakcı transferi için el sıkışan sarı - lacivertlilerin gündemine Antalyaspor ile sözleşmesi biten Naldo da gelmişti.

Kırmızı - beyazlı takımla sözleşme imzalamayacağını açıklayan Brezilyalı stoper, Radyospor'a verdiği demeçte Fenerbahçe iddiaları hakkında da konuştu.

"SÖZLEŞMEMİ UZATACAĞIMA İNANMIYORUM"

Antalyaspor ile yeni sözleşme görüşmelerini anlatan Naldo, "Sanırım yapamayacağız. Onların teklif ettiği ve benim beklentilerim arasında fark var. Başka kulüplerden teklifler var. Sadece Türkiye'den değil Katar'dan da teklifler var. Menajerim bu teklifleri yönetiyor. Yeni teklifleri değerlendiriyorum, Antalyaspor ile yeni bir sözleşme yapacağıma inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAK"

Sporting döneminde Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus ile çalışan Naldo, tecrübeli hoca hakkında "Evet kendisini tanıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Her zaman kupalara ve şampiyonlukları hedefleyen biridir. Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Özgür Sancar'ın aktardığı bilgiye göre Jorge Jesus'un transfer listesinde bulunan tecrübeli stoper, Sarı-Lacivertliler'e transfer olma ihtimali hakkında ise şunları söyledi: "Bu işleri menajerim yönetiyor. Ama biliyorum ki pek çok kulüple temas halinde. Ben şu anda tatildeyim ve fazla detaya sahip değilim."

"HER FUTBOLCU ORADA OYNAMAK İSTER"

Sözlerine devam eden Naldo, "Büyük takımlarda futbol oynamak önemli. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve elbette her futbolcu orada oynamak ister. Menajerimin aynı zamanda Jorge Jesus'la da bağlanıtısı var. Pek çok kulüple görüşme yaptığını biliyorum." açıklamasını yaptı.



