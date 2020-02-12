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  4. SON DAKİKA | Antalyaspor uçağı olumsuz hava şartları sebebiyle Sivas'a inemedi

SON DAKİKA | Antalyaspor uçağı olumsuz hava şartları sebebiyle Sivas'a inemedi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 12.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak. (DHA)

SON DAKİKA | Antalyaspor uçağı olumsuz hava şartları sebebiyle Sivas'a inemedi

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Allah korusun. ülkemizin zor günlerinde bir acı haber daha gelmesin.
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