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SON DAKİKA: Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a sitemli veda!

16.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Son şampiyon Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Nwakaeme'nin mesajında "Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a sitemli veda!
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti.

İşte Nwakaeme'nin yaptığı açıklama:

"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.

Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.

Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor
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