SON DAKİKA: Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a sitemli veda!

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti.
"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.
Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.
Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."
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