Son dakika: Arda Güler, geleceği hakkında ilk kez konuştu! Galler maçının ardından...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan maçı 2-0 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimizde attığı golle karşılaşmaya damgasını vuran Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu.

Fenerbahçeli taraftarların takımda kalması için hashtag kampanyaları başlattığı genç yıldız, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"

"Geleceğin hakkında ne söylersin?" sorusunu cevaplayan Güler, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



