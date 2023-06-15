Son dakika: Arda Güler'in annesi paylaştı, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada ayaklandı! Dünya gündemine damga vurdular...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmış ve şampiyon olmuştu. Tarihinde 7. kez bu zaferi yaşayan sarı - lacivertlilerde Arda Güler, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilmişti. Sezonun bitmesiyle birlikte adı dünya devleriyle anılan genç yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ANNESİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Arda Güler'in annesi Serap Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anne Güler, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı tweet'ine üzgün surat emojisini de ekledi.

"BİZİ BIRAKMA ARDA GÜLER"

Bu gelişme sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı. Sarı - lacivertli futbolseverler, Twitter'da "#BiziBırakmaArdaGüler" hashtag'i açtı.

DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı tag kampanyası, kısa süre içinde dünya gündemine girdi.

PEŞİNDEKİ KULÜPLER

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax ve Barcelona gibi kulüplerle adı anılan 18 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibinin ise Paris Saint-Germain olduğu öne sürülmüştü.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



