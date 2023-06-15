Son dakika: Arda Güler'in annesi paylaştı, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada ayaklandı! Dünya gündemine damga vurdular...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmış ve şampiyon olmuştu. Tarihinde 7. kez bu zaferi yaşayan sarı - lacivertlilerde Arda Güler, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilmişti. Sezonun bitmesiyle birlikte adı dünya devleriyle anılan genç yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Arda Güler'in annesi Serap Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anne Güler, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı tweet'ine üzgün surat emojisini de ekledi.
Bu gelişme sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı. Sarı - lacivertli futbolseverler, Twitter'da "#BiziBırakmaArdaGüler" hashtag'i açtı.
Fenerbahçeli taraftarların başlattığı tag kampanyası, kısa süre içinde dünya gündemine girdi.
Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax ve Barcelona gibi kulüplerle adı anılan 18 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibinin ise Paris Saint-Germain olduğu öne sürülmüştü.
Bu sezon sarı - lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.