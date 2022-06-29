Son Dakika! Arda Turan davasında flaş gelişme! Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

Arda Turan hakkında, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat, istinaf mahkemesi tarafından Ocak 2021'de bozuldu ve yeniden yargılama başladı.

İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

ARDA TURAN-BERKAY KAVGASINDA NELER OLDU?

Arda Turan Berkay kavgasında neler oldu, kim ne dedi? İşte Arda Turan ve Berkay kavgasında tarafların açıklamaları ve gelişmeler:

BERKAY'IN EŞİ ÖZLEM ADA ŞAHİN AÇIKLADI

İlk açıklama tacize uğrayan Özlem Ada Şahin'den geldi. Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin geçen gece Emirgan’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili konuşmuş, mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ın, kendisinin koluna dokunarak, “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediğini söylemişti.

Turan’a “Ne diyorsun kendine gel” diye seslendiğini aktaran Şahin, bunu eşi Berkay’ın duyması üzerine Turan’ın kulağına eğilip, “Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız” dediğini aktarmıştı. Bundan sonra Turan’ın Berkay’a saldırdığı öne sürülmüştü.

ARDA TURAN NE DEDİ?

Bu açıklamanın üzerine ise Arda Turan canlı yayınlara ardı ardına açıklamalar gönderdi. Arda Turan'ın açıklaması ise şöyleydi:

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum.

O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum. Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık.

Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.”



