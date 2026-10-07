Derin Mermerci'nin yalısına yolcu vapuru çarptı! "Mala gelsin" diyerek paylaştı

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, Boğaz'daki tarihi yalıda yaşamasıyla zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle bir süre önce yalıda yaşamasına dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Mermerci yalı hayatına dair "Bir kere yalı hayatı korkunç. Ha bire borular patlıyor. Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!" demişti.

Derin Mermerci'nin başına gerçekten de bela bir durum geldi. Üsküdar Vaniköy'deki tarihi Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. Mermerci yaşadığı yalıya çarpan yolcu vapurunun o anlarını paylaşarak "Çok şükür bin şükür mala gelsin dedikleri bu olsa" gerek dedi.

Derin Mermerci kaza anını paylaşarak "Rıhtımımı yok ettiler. Çocuklarım korkunç bir travma yaşadı" ifadelerini de kullandı.

Derin Mermerci açıklamasında "Ben yatmak üzereyken tekne giriyor ben geliyorum karakola ifade vermeye bu arada muhteşemler bizim polisimizin üstüne yok 14 dakikada filan geldiler" dedi.