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SON DAKİKA: Arda Turan tarih yazdı! Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2024 16:29
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Son dakika... Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sahasında ağırladığı İzmir ekibi Altay'ı 4-1 mağlup eden Eyüpspor'un bu galibiyeti sonrası Altay'ın da küme düşmesi kesinleşti. Yaşanan bu tarihi galibiyet sonrası Arda Turan ve ekibi maç sonunda büyük sevinç yaşarken, Turan gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Arda Turan tarih yazdı! Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Trendyol 1. Lig'de adeta rakipsiz durumda olan Eyüpspor, ligin bitimine 5 hafta kala inanılması güç bir rekoru kırdı. Geçtiğimiz hafta Adanaspor'a sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Eyüpspor, bu hafta İzmir ekibi Altay'a karşı oynadığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Eyüpspor'un golleri Bruno Gianni (2), Recep Niyaz, Regattin'den gelirken, Altay'ın tek golünü Deniz Kadah'tan geldi.

ARDA TURAN TARİH YAZDI

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Eyüpspor Teknik Direktör'ü Arda Turan, takımını bitime 5 hafta kala Süper Lig'i çıkartmayı başarırken, Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

STADA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

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Eyüpspor'un başarılı teknik patronu Arda Turan da maçın oynanacağı stada çocuklarıyla geldi.

ALTAY KÜME DÜŞTÜ

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Öte yandan Eyüpspor'a mağlup olan Altay'ın da küme düşmesi kesinleşti. İzmir ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

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