SON DAKİKA: Arda Turan tarih yazdı! Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Trendyol 1. Lig'de adeta rakipsiz durumda olan Eyüpspor, ligin bitimine 5 hafta kala inanılması güç bir rekoru kırdı. Geçtiğimiz hafta Adanaspor'a sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Eyüpspor, bu hafta İzmir ekibi Altay'a karşı oynadığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Eyüpspor'un golleri Bruno Gianni (2), Recep Niyaz, Regattin'den gelirken, Altay'ın tek golünü Deniz Kadah'tan geldi.

ARDA TURAN TARİH YAZDI

Eyüpspor Teknik Direktör'ü Arda Turan, takımını bitime 5 hafta kala Süper Lig'i çıkartmayı başarırken, Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

STADA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

Eyüpspor'un başarılı teknik patronu Arda Turan da maçın oynanacağı stada çocuklarıyla geldi.

ALTAY KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan Eyüpspor'a mağlup olan Altay'ın da küme düşmesi kesinleşti. İzmir ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.





