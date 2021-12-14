Son dakika: Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içerisinde...

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

AS'ın verdiği habere göre İspanyollar devre arasında Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Söz konusu haberde Fatih Terim'in bu sezon sonuna kadar Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalmasını istediği ve sezon sonunda gelecek olan tekliflere bağlı olarak, oyuncuyla da görüşeceği iletildi.

MENAJERİ YALANLAMADI

AS'ta yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamazken oyuncunun geleceğine dair net bir açıklamada bulunmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



