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Son dakika | Avrupa'daki hayal kırıklığı sonrası Pereira'ya sert sözler: "Tam bir yetersiz! Fenerbahçe'yi bozuk para gibi harcıyor..."

10.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, grubun son maçında Eintracht Frankfurt berabere kaldı. Gazeteci ve yorumcu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin, Frankfurt maçını köşesinde değerlendirdi. İşte Bilgiç'in dikkat çeken sözleri

Son dakika | Avrupa'daki hayal kırıklığı sonrası Pereira'ya sert sözler: "Tam bir yetersiz! Fenerbahçe'yi bozuk para gibi harcıyor..."

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi Gürcan Bilgiç Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. Bilgiç, teknik direktör Pereira için, "Fenerbahçe'yi biz yönetmiyoruz. Kararı, "yetersizi" göreve getirenler verecekler. İyi bir takım kurdular, bozuk para gibi harcanmasını seyrediyorlar." ifadelerine yer verdi.

İşte Gürcan Bilgiç'in köşe yazısı;

Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontratak yapamayan bir takım vardı. Peki "Beşli"de ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı. Peki, neden tehlike kapıda? İşte kritik nokta burası… Öyle veya böyle; Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ve onu tehdit eden tek takım. Son dört haftayı kayıpsız geçmesi halinde, puan farkını kapaması muhtemel. Ama yaşananlardan ders almayan, yetersiz olan, önceliğini gol yememek yapan bir teknik adamı var. Tedbirli olmak iyi değil mi? Duruma göre. Eğer elinde Sosa, Gustavo, Mesut, İrfan Can gibi orta sahalar varsa, topa hükmedersin. Bu da peşinden pas oyununu getirir. Sonuçta oyuna sen karar verirsin. Bugünkü seçimde, topun arkasından koşuyor oyuncuların. Yani; karar rakibin, sen fırsat bekliyorsun. Bu akıl ile Gaziantep'e gidersen, yine elin boş döneceksin, belki de sezona mal olabilecek fırsattan olacaksın.

"BOZUK PARA GİBİ HARCANMASINI SEYREDİYORLAR"

Ne yapmak gerekiyor? Fenerbahçe'yi biz yönetmiyoruz. Kararı, "yetersizi" göreve getirenler verecekler. Son virajdalar, fırsatları kaçırıyorlar. İyi bir takım kurdular, bozuk para gibi harcanmasını seyrediyorlar. Demek ki; bu işten bu kadar anlıyorlar…Dün geceki maçın 15'er dakikalık rakamlarını incelesinler, Pereira'yı neden "yetersiz" bulduğumuzu anlarlar. Şu bir gerçek; Fenerbahçe yönetilmiyor, savruluyor.


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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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