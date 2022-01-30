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  4. Son dakika: Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev - Rafael Nadal maçının galibi Nadal oldu! 21. şampiyonluğuna ulaştı...

Son dakika: Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev - Rafael Nadal maçının galibi Nadal oldu! 21. şampiyonluğuna ulaştı...

30.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Teniste sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta final maçı Daniil Medvedev ile Rafael Nadal arasında oynandı. Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma müthiş heyecana sahne oldu. Nadal, maçı kazanması halinde grand slam şampiyonluk sayısını 21'e çıkaracaktı. Medvedev ise ikinci kez grand slam şampiyonluğunun peşindeydi. 5 saat 24 dakika süren maçta kazanan Rafael Nadal oldu ve şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak tarihe geçti.

Son dakika: Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev - Rafael Nadal maçının galibi Nadal oldu! 21. şampiyonluğuna ulaştı...

Son dakika: Avustralya Açık olarak bilinen Tenis turnuvasında Erkekler Final maçında İspanyol Rafael Nadal ile Rus Danii Medvedev karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın takip ettiği karşılaşma müthiş bir tempoda oynandı. İki oyuncunun da maçı hiç bırakmadığı ve 5 saat 24 dakika süren maçı Rafael Nadal kazandı ve adını tarihe yazdırdı.

NADAL'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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İlk seti 6-2 ile Daniil Medvedev kazandı. Rus raket, iki kez Nadal'ın servisini kırdı.

İkinci set karşılıklı servis kırmalar sonrası set tie-break'e gitti. Daniil Medvedev 84 dakika süren seti aldı ve 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 6-4 ile Nadal kazandı.

Dördüncü seti de Nadal kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi! Tie-break seti oynanacak.

Tie break setini Rafael Nadal kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.

TEK KADINLAR FİNALİNDE KAZANAN ASHLEIGH BARTY

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Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty, Danielle Collins'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Avustralyalı tenisçi 44 yıl sonra ülkesine Grand Slam getirdi.

NADAL REKORU KIRDI

Novak Djokovic ve Roger Federer ile birlikte 20'şer şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, final maçını kazanarak 21'inci şampiyonluğunu elde edip birinci sıraya yükselmek istiyordu. Finalde Rafael Nadal ile karşı karşıya gelen Medvedev, kazanması halinde kariyerinde Amerika Açık’ın ardından ikinci grand slam şampiyonluğunu yaşamış olacaktı. Nadal maçı kazanarak 21. şampiyonluğuna ulaştı ve tarihe geçti.

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