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Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Süper Lig'de kötü gidiş sonrası teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Sergen Yalçın'ı getirme kararı aldı.

Şu anda Alanya'da bulunan Sergen Yalçın'ın akşam saatlerinde kulüp ile son görüşmeyi yaptıktan sonra kendisini Alanya ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezonu Atiker Konyaspor'un başında noktalarken, yeşil beyazlı kulüple 10 resmi maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor ve Konyaspor'u çalıştırmıştı.

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sergen yalçın Aytemiz Alanyaspor mesut bakkal

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