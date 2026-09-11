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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım gece geç saatlere kadar görüştü! İsmail Kartal kararını verdi

Roma beraberliğinin ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ile yaptığı kritik görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın bugün gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım gece geç saatlere kadar görüştü! İsmail Kartal kararını verdi
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevinde kaldı. İki isim arasında gerçekleştirilen yüz yüze toplantıda yaşanan sorunların ele alındığı ve teknik direktörün geleceğine ilişkin soru işaretlerinin giderildiği öğrenildi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KARAR

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım gece geç saatlere kadar görüştü! İsmail Kartal kararını verdi 1

Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi yönündeki kararlı tavrı sonuç verdi. Tecrübeli teknik adam, yapılan görüşmenin ardından takımın başında kalmayı kabul etti.

65 yaşındaki çalıştırıcının herhangi bir zaman kaybetmeden bugün yapılacak antrenmana katılarak takımın başında yer alacağı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım gece geç saatlere kadar görüştü! İsmail Kartal kararını verdi 2

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifasından maç sonrasında haberdar olduğunu belirterek yaşanan sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!”

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