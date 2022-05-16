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Son dakika: Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golünü engelledi, sosyal medya yıkıldı! "Fatih Terim'in ajanı mısın?"

16.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma büyük bir tempo ile başlarken, sarı - kırmızılılar 4. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Babel'in kafa vuruşunun kale ağzındaki Gomis'e çarpması sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golünü engelledi, sosyal medya yıkıldı! "Fatih Terim'in ajanı mısın?"
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılı takım maça çok hızlı başlarken, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon taraftarları kızdırdı.

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, 4. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Sarı - kırmızılılarda kullanılan köşe vuruşunda bomboş pozisyondaki Ryan Babel, kafa vuruşunu yaptı. Hollandalı hücum oyuncusunun vuruşu, kale ağzındaki Gomis'e çarparak yön değiştirdi ve ağlara gidecek olan top, dışarı çıktı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Bu pozisyon sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Bafetimbi Gomis'e büyük tepki gösterdi ve bir taraftar, "Fatih Terim'in ajanı olabilir" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Ryan Babel son dakika haberi
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