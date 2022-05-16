Son dakika: Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golünü engelledi, sosyal medya yıkıldı! "Fatih Terim'in ajanı mısın?"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılı takım maça çok hızlı başlarken, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon taraftarları kızdırdı.

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, 4. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Sarı - kırmızılılarda kullanılan köşe vuruşunda bomboş pozisyondaki Ryan Babel, kafa vuruşunu yaptı. Hollandalı hücum oyuncusunun vuruşu, kale ağzındaki Gomis'e çarparak yön değiştirdi ve ağlara gidecek olan top, dışarı çıktı.



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Bu pozisyon sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Bafetimbi Gomis'e büyük tepki gösterdi ve bir taraftar, "Fatih Terim'in ajanı olabilir" şeklinde esprili bir yorum yaptı.





