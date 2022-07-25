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Son dakika: Bafetimbi Gomis yeni sezon öncesi taraftarlara mesajı verdi! Haris Seferovic, Okan Buruk ve Galatasaray...

25.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında geri dönen ve attığı gollerle dikkatleri üzerine toplayan Bafetimbi Gomis, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk için konuşan Gomis, sarı - kırmızılıların yeni transferi santrfor Haris Seferovic ile rekabet edeceğini belirtirken, Kerem Aktürkoğlu için de değerlendirmelerde bulundu. İşte Bafetimbi Gomis'in sözleri...

Son dakika: Bafetimbi Gomis yeni sezon öncesi taraftarlara mesajı verdi! Haris Seferovic, Okan Buruk ve Galatasaray...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon sarı - kırmızılı takıma geri dönen ve golleriyle kötü geçen sezonda takımına destek olan Bafetimbi Gomis, 2022/23 sezonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı - kırmızılıların yeni transferi Haris Seferovic hakkında konuşan Bafetimbi Gomis, teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu için de Sabah Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN İKİNCİ TERCİH OLMADIM"

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"Seferovic transfer edildi. Yedek kalma endişesi taşıyor musun?"

"İstatistiklerim ortada... Kulübede oturmaya alışkın değilim çünkü ben hiçbir zaman ikinci tercih olmadım. Lyon ve Marsilya'da oynadığım dönemlerde de iyi forvetler transfer edilmişti ama forma rekabetini ben kazanmıştım. Seferovic ile aynı forma için savaşacağız, önemli olan bu. Bazen ben, bazen Seferovic, bazen birlikte oynayacağız. Galatasaray'ı zirveye taşıyacağız."

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ GALATASARAY, OKAN BURUK'U SEÇTİ"

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"Yeni hocan Okan Buruk'la ilişkin nasıl?"

"Uzun süredir Okan Buruk ile arkadaşlığım var. Elbette şimdi aramızda hoca - oyuncu arasında olması gereken mesafeyi koyduk. Başakşehir'i şampiyon yaptığında kendisini tebrik etmek için aramış "Bir gün Galatasaray'ı da çalıştıracaksın" demiştim. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray, Okan Buruk'u seçti. Taktik anlamda zeki bir teknik adam. Enerjisi çok iyi. Yabancı diller bildiği için iletişim problemi yaşamıyor. Ayrıca iyi bir aile babası. Oğlu için yaptığı fedakârlıkları biliyorum. İnşallah G.Saray'ı şampiyon yapacak ve ileride Avrupa'da büyük bir takımı ya da Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıracak."

"İLK GELDİĞİM DÖNEMDE DE..."

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"Transferleri nasıl buldun?"

"Büyük kulüplerde büyük oyuncular forma giyer ve transferlerin hepsine çok sevindim. Leo (Dubois) ve Sergio (Oliveira) takımlarına kaptanlık yapmış isimler. Seferovic de uluslararası tecrübeye sahip. Galatasaray'a geldiğim ilk dönemde de bu özellikte oyuncular vardı ve başarılı olmuştuk."

"BU FORMA ÇOK AĞIR"

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"Galatasaray adına kötü geçen geride kalan sezonu değerlendirir misin?"

"Kolay bir süreç değildi. Takımdaki stres, saha içine de yansıdı. Aslında başta Kerem olmak üzere çok iyi oyunculara sahibiz. Emre Kılınç'ı yetenekli buluyorum. Taylan ve Berkan da iyi oyuncular. Elbette en iyi performanslarını göstermediler ama sorumluluk aldılar ve daha iyi olacaklar. Takım arkadaşlarıma da söyledim; 'Kötü zamanlarda başarılı olduğunuz zamanlardan daha çok şey öğrenirsiniz.' Galatasaray'da geçirdiğiniz 1 sene, diğer takımlardaki 2-3 seneye bedeldir. Bu forma çok ağır bir forma... Gereken tecrübeyi aldık gelecek adına..."

"ZİRVEYE GERİ DÖNECEĞİZ"

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"Yeni sezonda nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz?"

Galatasaray için ikincilik bile başarı sayılmaz. Taraftar sizden her zaman daha iyisini ister. Yeni başkan, yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni transferlerle Galatasaray'ın çehresi değişti. İyi bir takım kuruluyor ve herkes ilk 11 için rekabet edecek. Avusturya'daki ilk hazırlık kampında çok iyi çalıştık. Sonuna kadar savaşacağız ve Galatasaray camiasını mutlu edeceğiz. Ait olduğumuz yere yani zirveye döneceğiz.

"KEREM'E BAZEN KIZIYORUM"

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"Takım arkadaşın Kerem Aktürkoğlu hakkındaki görüşlerini öğrenebilir miyiz?"

Kötü bir sezonu geride bıraktık ama Kerem'i kazandık. Kendisini çok geliştirdi. Zaman zaman oyun içinde pas vermediğinde ona kızıyorum ama zaten böyle gelişecek. Çok yetenekli bir oyuncu Kerem. Ben de onu büyüğü olarak uyarıp yönlendireceğim.

"MOHAMED'İ BANA SORDULAR"

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"Mohamed kariyerine Fransa'da devam edecek. Ligue 1'de başarılı olmuş biri olarak ne söylemek istersin?"

Nantes'ın teknik direktörü, arkadaşım ve bana Mohamed'i sordu. İyi bir forvet olduğunu ve ona güven vermesi gerektiğini söyledim. Bence doğru bir kariyer planı izliyor. Galatasaray'da oynayan yabancılar buradan ağlayarak ayrılıyorlar çünkü Galatasaray çok özel bir kulüp. Telles burayı vitrin olarak kullanıp en üst seviyeye ulaştı. Mohamed'de aynısı neden olmasın?

"GALATASARAY'IN SEMBOLÜYÜM"

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Bu kulüple olan bağım futbolun çok ötesinde… Türkiye'deki diğer takımlara saygım var ama kendimi Galatasaray'ın sembolü olarak görüyorum.


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