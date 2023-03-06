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  4. SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bugün başladı

SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bugün başladı

06.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bugün başladı

Son dakika haberine göre mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

AA

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