Son dakika... LGS 2026 ne zaman? LGS sınav tarihi belli oldu mu? Bakan Tekin'den açıklama

Milyonlarca öğrencenin merakla beklediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Tekin yaptığı açıklamada LGS kapsamındaki sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Son dakika... LGS 2026 ne zaman? LGS sınav tarihi belli oldu mu? Bakan Tekin'den açıklama
Melih Kadir Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Tekin LGS tarihini duyurdu.

Bakan Tekin'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı.

"LGS SINAVI 14 HAZİRAN 2026'DA GERÇEKLEŞECEK"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

