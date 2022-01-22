Son dakika: Balotelli'ye tokat! Yedek kulübesinde rahat durmayınca cezasını kesti...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ligde gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran Balotelli, teknik direktörünün tercihi doğrultusunda bu maçta yedek başladı. Yedek kulübesinde canı sıkılan Balotelli, yine renkli kişiliğini konuşturarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

ELİNDEKİ MASKEYİ SURATINA SÜRMEYE ÇALIŞTI

Yedek kulübesinde takım arkadaşlarıyla birlikte maçı takip eden Mario Balotelli, takımın yedek kalecisi Ferhat Kaplan'a elindeki maskeyle şaka yapmaya çalıştı. Maskeyi Ferhat'ın kulağına sürmeye çalışan Balotelli, Ferhat'ın bunu farketmesiyle neşeli anlar yaşadı. Şaka yollu da olsa Balotelli'nin başına tokat atan Ferhat, takım arkadaşlarını kahkahalara boğdu. Balotelli ile sonrasında sarılan futbolcu kameralara güzel anlar yansıttı.



