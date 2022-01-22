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  4. Son dakika: Balotelli'ye tokat! Yedek kulübesinde rahat durmayınca cezasını kesti...

Son dakika: Balotelli'ye tokat! Yedek kulübesinde rahat durmayınca cezasını kesti...

22.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Yıldız oyuncu Balotelli'yi kadro tercihi açısından yedek kulübesinde oturtan teknik direktör Vincenzo Montella, forvette Britt Assombalonga'ya şans verdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Balotelli, yedek kulübesinde rahat durmadı. Takım arkadaşı Ferhat Kaplan'ın suratına elindeki maskeyi sürmeye çalışan Balotelli'ye şaka yollu da olsa Ferhat'tan ufak bir tokat geldi. Bu olaydan sonra kahkaha atan Balotelli, eğlenceli anlar yaşadı

Son dakika: Balotelli'ye tokat! Yedek kulübesinde rahat durmayınca cezasını kesti...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ligde gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran Balotelli, teknik direktörünün tercihi doğrultusunda bu maçta yedek başladı. Yedek kulübesinde canı sıkılan Balotelli, yine renkli kişiliğini konuşturarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

ELİNDEKİ MASKEYİ SURATINA SÜRMEYE ÇALIŞTI

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Yedek kulübesinde takım arkadaşlarıyla birlikte maçı takip eden Mario Balotelli, takımın yedek kalecisi Ferhat Kaplan'a elindeki maskeyle şaka yapmaya çalıştı. Maskeyi Ferhat'ın kulağına sürmeye çalışan Balotelli, Ferhat'ın bunu farketmesiyle neşeli anlar yaşadı. Şaka yollu da olsa Balotelli'nin başına tokat atan Ferhat, takım arkadaşlarını kahkahalara boğdu. Balotelli ile sonrasında sarılan futbolcu kameralara güzel anlar yansıttı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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