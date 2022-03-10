Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında ilginç anlar! ''Dönme dönme...''

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşadı. E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Sarı Kırmızılılar, dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.

MAÇIN BAŞINDA İLGİNÇ ANLAR!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, Galatasaray savunmasının üstüne gelmeye başladı. Bir pozisyonda kaleci Pena'ya dönmek isteyen Sacha Boey tam pas verecekken Barcelona forveti Pena'nın yanına doğru koştu. Buna gören maçın spikeri Ertem Şener, heyecanına hakim olamayarak "Dönme Boey, sakın dönme, aferin..." dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

