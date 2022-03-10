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Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında ilginç anlar! ''Dönme dönme...''

10.03.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanına çıkan Galatasaray, bu maçı kazanıp taraftarlarını mutlu etmek istiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı. Barcelona'nın bir atağında maçın spikeri Ertem Şener heyecanına hakim olamayarak Galatasaraylı futbolcuya bağırdı. Sacha Boey bir pozisyonda sarı-kırmızılı kaleciye dönmek isterken rakibin geldiğini gören maçın spikeri Ertem Şener, "Dönme dönme, sakın dönme, aferin...'' dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu...

Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında ilginç anlar! ''Dönme dönme...''
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşadı. E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Sarı Kırmızılılar, dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.

MAÇIN BAŞINDA İLGİNÇ ANLAR!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, Galatasaray savunmasının üstüne gelmeye başladı. Bir pozisyonda kaleci Pena'ya dönmek isteyen Sacha Boey tam pas verecekken Barcelona forveti Pena'nın yanına doğru koştu. Buna gören maçın spikeri Ertem Şener, heyecanına hakim olamayarak "Dönme Boey, sakın dönme, aferin..." dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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Galatasaray Futbol Kulübü Ertem Şener son dakika haberi
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