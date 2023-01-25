Son dakika: Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun prensi Youssouf Ndayishimiye, asgari ücretle geldiği Türkiye'den milyonlarca euro kazandırarak ayrıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu - lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk 11'inde daima tercih ettiği isimlerden biri olan Youssouf Ndayishimiye ile yollar resmen ayrıldı.

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

BONSERVİSİ: 16 MİLYON EURO

Ndayishimiye'nin bonservis bedeli olarak Nice Kulübü'nün Başakşehir'e 16 milyon euro'luk bir ödeme yapacağı öğrenildi.

TÜRKİYE KARİYERİ ASGARİ ÜCRETLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye kariyerine Yeni Malatyaspor ile başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir kariyerinde 74 resmi maça çıkan Burundili futbolcu, 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

