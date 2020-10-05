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SON DAKİKA! Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.10.2020 19:55 | Son Güncelleme

Başakşehir, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Giuliano'yu kadrosuna kattı.

SON DAKİKA! Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Deniz türüç ne alaka.
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