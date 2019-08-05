SPOR

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'E ZORLU KURA!

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ DE BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

PARTNERDidem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!Didem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!
Başakşehir'e İsrailli hakemBaşakşehir'e İsrailli hakem
Olympiakos maçlarının saati belli olduOlympiakos maçlarının saati belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir şamipyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Genç yıldız İstanbul yolunda

Genç yıldız İstanbul yolunda

İşte Başakşehir'in hedefindeki isim

İşte Başakşehir'in hedefindeki isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir - Olympiakos maçını Orel Grinfeld yönetecek

Başakşehir'e İsrailli hakem

Başakşehir - Olympiakos maçlarının saati belli oldu

Olympiakos maçlarının saati belli oldu

Başakşehir'den Lovric ve Miya harekatı

Başakşehir'den transfer harekatı

AEK 0 - 0 Medipol Başakşehir (Hazırlık maçı)

Başakşehir'den golsüz prova

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.