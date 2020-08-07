Son dakika | Başakşehir, Robinho ile yollarını ayırdığını açıkladı

Şampiyon Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
"Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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