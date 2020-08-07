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Son dakika | Başakşehir, Robinho ile yollarını ayırdığını açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Şampiyon Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika | Başakşehir, Robinho ile yollarını ayırdığını açıkladı

Şampiyon Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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