Son dakika: Bayern Münih, Fenerbahçeli yıldız için geliyor! 30 milyon euroluk transfer

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinden önce moral bulmuştu.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hem bu sezon hem de Sivasspor maçında gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan isimler arasında yer almıştı.

BAYERN'İN LİSTESİNDE

Alman basınının haberine göre Bayern Münih, ara transfer döneminde sağ bek bölgesine transfer yapacak. Dev kulübün bu bölge için bir transfer listesi oluşturduğu ve yer alan isimlerden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi.

30 MİLYON EURO

Haberin devamında Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.

Bayern'in 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ancak Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euroluk bir beklentisinin bulunduğu kaydedildi. Alman devinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek müzakerelere başlayacağı öne sürüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





