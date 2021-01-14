SON DAKİKA |Belhanda'ya ırkçılık yapan Cem Emiroğlu'na PFDK'dan ceza

TFF, resmi internet sitesinden 14 Ocak 2021 tarihli PFDK kararlarını açıkladı.
PFDK, Galatasaray'da Younes Belhanda'nın tepki gösterdiği Cem Emiroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ile 32 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.
PFDK kararları
1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 10.01.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR'ın, 09.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu OUSSAMA HADADI'nin, 11.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
YUKATEL DENİZLİSPOR başkanı ALİ ÇETİN'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GALATASARAY A.Ş. görevlisi CEM EMİROĞLU'nun, ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/1-c maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş.'nin, görevlisi CEM EMİROĞLU'nun gerçekleştirdiği ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2. maddesi gereğince ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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