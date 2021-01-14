SON DAKİKA |Belhanda'ya ırkçılık yapan Cem Emiroğlu'na PFDK'dan ceza

TFF, resmi internet sitesinden 14 Ocak 2021 tarihli PFDK kararlarını açıkladı.

PFDK, Galatasaray'da Younes Belhanda'nın tepki gösterdiği Cem Emiroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ile 32 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK kararları

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 10.01.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR'ın, 09.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu OUSSAMA HADADI'nin, 11.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,