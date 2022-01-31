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  4. Son dakika: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Ayrıldı...

Son dakika: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Ayrıldı...

31.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal’ın sağlık durumuyla ilgili taraftarları üzen bir açıklama yaptı. Sakatlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılan Ghezzal tedavi görmek için şehirden ayrıldı.

Son dakika: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Ayrıldı...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan gelen kötü haber camiada moralleri bozdu. Yıldız oyuncu Antalya kampında sakatlanarak İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından Ghezzal'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanacak.

İSTANBUL'A GİDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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