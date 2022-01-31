Son dakika: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Ayrıldı...

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan gelen kötü haber camiada moralleri bozdu. Yıldız oyuncu Antalya kampında sakatlanarak İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından Ghezzal'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanacak.

İSTANBUL'A GİDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır" denildi.

