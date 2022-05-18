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Son dakika: Beşiktaş'a veda etti! Giderken herkese iPhone 13 verdi...

18.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael liderliğinde gelecek sezona bambaşka bir kadroyla girmek için çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, transfer edilecek olan oyuncuları merak ederken takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da soru işaretlerini gidermek istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'a veda etti! Giderken herkese iPhone 13 verdi...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida...

AYRILIK, KASIMPAŞA MAÇIYLA GELDİ

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Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı.

VEDA TURLARINA BAŞLADI

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Hırvat stoper, Siyah-beyazlılarla ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.

12 ADET iPHONE 13 HEDİYE ETTİ

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33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet iPhone 13 Pro Max hediye etti. Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.


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