SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Derbide yok...

Son dakika: Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Derbide yok...

04.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlıların stoper oyuncusu Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitti. Tecrübeli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Derbide yok...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Türkiye'de nefesler tutuldu, sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beklenmeye başlandı! Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BABASI RAHATSIZLANDI, ÜLKESİNE GİTTİ

domagoj_vida_besiktasta_f311e_800

Siyah - beyazlı kulüp, stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın ülkesi Hırvatistan'a gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Vida'nın gidiş sebebinin babasının rahatsızlığı olduğu belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

"Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası Cuma günü operasyon geçirecektir."

DERBİDE YOK

besiktasta_domagoj_vidadan_7404d_800

Pazar günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vida'nın aynı gün oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi gidiyor, sürpriz isim geliyor!Batshuayi gidiyor, sürpriz isim geliyor!
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."
Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı bitiriyor! En güçlü aday...

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı bitiriyor! En güçlü aday...

Canlı yayında Fatih Terim'e hırsız dedi...

Canlı yayında Fatih Terim'e hırsız dedi...

Galatasaray'da isyan çıktı! "Gönderin..."

Galatasaray'da isyan çıktı! "Gönderin..."

Batshuayi gidiyor, sürpriz isim geliyor!

Batshuayi gidiyor, sürpriz isim geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.