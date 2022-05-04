Son dakika: Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Derbide yok...

Son dakika haberleri: Türkiye'de nefesler tutuldu, sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beklenmeye başlandı! Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BABASI RAHATSIZLANDI, ÜLKESİNE GİTTİ

Siyah - beyazlı kulüp, stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın ülkesi Hırvatistan'a gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Vida'nın gidiş sebebinin babasının rahatsızlığı olduğu belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

"Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası Cuma günü operasyon geçirecektir."

DERBİDE YOK

Pazar günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vida'nın aynı gün oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği ifade edildi.

