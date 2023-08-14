Son dakika: Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirmişti. Sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte siyah - beyazlılardan yapılan KAP açıklaması;

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Son olarak Liverpool'da top koşturan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Liverpool'da forma giymişti. Daha önce Southampton ve Arsenal formalarını da giyen Chamberlain, kariyerinde çıktığı 392 maçta 48 gol - 56 asistlik bir performans sergiledi.

