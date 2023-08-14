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Son dakika: Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini resmen açıkladı!

14.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezondaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlılar, son olarak Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte serbest kalan Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirmişti. Kara Kartal, İngiliz futbolcunun transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirmişti. Sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte siyah - beyazlılardan yapılan KAP açıklaması;

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

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Son olarak Liverpool'da top koşturan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Liverpool'da forma giymişti. Daha önce Southampton ve Arsenal formalarını da giyen Chamberlain, kariyerinde çıktığı 392 maçta 48 gol - 56 asistlik bir performans sergiledi.

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