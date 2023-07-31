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Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in maliyetini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...

31.07.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic’in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, İtalyan ekibi Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Rebic'e yıllık 2 milyon 500 bin Euro maaş ödeyecek. Ayrıca Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuya 280 bin Euro imza parası verecek.

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Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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