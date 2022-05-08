Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde her şey var, kazanan yok!

Son dakika haberleri: 2021/22 sezonunun son derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe! Büyük bir tempoya sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen maça hakem kararları, iki penaltı, erken gelen goller ve saha içerisindeki gerginlik damga vurdu. Fenerbahçe, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için, Beşiktaş ise daha üst sıralarda yer almak için sahaya çıktı. Dev derbi, berabere bitti.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 6. dakikada Filip Novak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 31. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltısı sonrasında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Beşiktaş, 9. dakikada Batshuayi'nin ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, puanını 69 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. puan kaybını yaşayan Beşiktaş ise 55 puanla 7. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE, NOVAK'LA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın ortası savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin vuruşunda top, Filip Novak'ın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekyalı savunma oyuncusu, köşeye yaptığı plase vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

BATSHUAYI, PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI

Fenerbahçe'nin golünün hemen ardından rakip yarı sahaya yüklenen Beşiktaş, 7. dakikada Novak'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi'nin vuruşu direkten döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

NOVAK BİR PENALTI DAHA YAPTIRDI, GHEZZAL GOLÜ ATTI

Mücadelenin 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman, ceza sahasına girmek isterken Filip Novak ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Ghezzal topun başına geçerek ağları sarstı ve duruma 1-1'lik eşitliği getirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'taki mücadelede sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu.

Orta sahadaki Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.

ISMAEL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Ismael, Vodafone Park'ta oynanan müsabakada cezalı oyuncular Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun yerine Kenan Karaman ile Umut Meraş'a görev verdi.

Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson derbi maça yedek başladı. Geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza, Atiba'nın yerine derbi maçta forma giydi.

Ismael, savunma üçlüsünü Kenan Karaman, Welinton ve Serdar Saatçı'dan oluşturdu.

Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki oyuncu Emirhan İlkhan, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier ile kırmızı kart cezalısı Francisco Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine giden Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Mehmet Topal da derbi maçı kaçıran isimler oldu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyah-beyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını destekledi.

Taraftarlar, stadın tamamını da doldurdu.

