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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler karar İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan seyirci kararı!

06.12.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu derbiye1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Süper Lig'in 15. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cumartesi akşamı saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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