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SON DAKİKA: Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi İl Güvenlik Kurulu'ndan seyirci kararı!

24.04.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi İl Güvenlik Kurulu'ndan seyirci kararı!

Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. 32. hafta karşılaşmasında zirve takipçilerinden Beşiktaş sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İL GÜVENLİK KURULU AÇIKLADI

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30 Nisan Pazar günü 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi İl Güvenlik Kurulu'ndan flaş bir seyirci kararı geldi.

GALATASARAY SEYİRCİSİ ALINMAYACAK

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Yapılan açıklamada Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağı duyuruldu.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 7.500 TL
VIP 101-126: 6.250 TL
1'inci Kategori: 2.500 TL
2'inci Kategori: 2.350 TL
3'üncü Kategori: 1.900 TL
4'üncü Kategori: 1.650 TL
5'inci Kategori: 1.500 TL
Kapalı Üst: 1.400 TL
6'ıncı Kategori: 1.250 TL
7'inci Kategori: 475 TL
8'inci Kategori: 450 TL

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