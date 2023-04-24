SON DAKİKA: Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi İl Güvenlik Kurulu'ndan seyirci kararı!

Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. 32. hafta karşılaşmasında zirve takipçilerinden Beşiktaş sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İL GÜVENLİK KURULU AÇIKLADI

30 Nisan Pazar günü 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi İl Güvenlik Kurulu'ndan flaş bir seyirci kararı geldi.

GALATASARAY SEYİRCİSİ ALINMAYACAK

Yapılan açıklamada Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağı duyuruldu.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 7.500 TL

VIP 101-126: 6.250 TL

1'inci Kategori: 2.500 TL

2'inci Kategori: 2.350 TL

3'üncü Kategori: 1.900 TL

4'üncü Kategori: 1.650 TL

5'inci Kategori: 1.500 TL

Kapalı Üst: 1.400 TL

6'ıncı Kategori: 1.250 TL

7'inci Kategori: 475 TL

8'inci Kategori: 450 TL

