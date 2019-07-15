Son dakika Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri

2019-2020 sezonu öncesinde 3 büyükler transfer çalışmalarına devam ediyor. Finansal yapıdan dolayı ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan hesaplı ama kaliteli transfer peşinde.

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı. Transferdeki sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kanat bölgesindeki eksikliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hugo, 2017'de Brezilya ekibi Palmeiras'tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.