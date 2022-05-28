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Son dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda tokat ve küfürler havada uçuştu!

28.05.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı.

Son dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda tokat ve küfürler havada uçuştu!

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

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Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı. BJK Kongre ve Divan kurul üyesi Nurten Gözoğlu'nun araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

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Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi. Özçetin'in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tunca'ya ifadelerinden dolayı sert tepki göstererek yönetim kuruluna ayrılan bölümden sinirli bir şekilde ayrıldı. Çebi ve kendisine destek veren yönetim kurulu üyeleri, kürsünün arkasında kendileri için ayrılan yere geçti.

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Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca'ya tepki gösterdi.

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