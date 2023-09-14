SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler transferini resmen açıkladı!

14.09.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah - beyazlılar; İnler'in öncelikle sportif işlerde rol üstleneceğini açıklarken, ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacağını belirtti.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

F5_Y87vaoAAief-

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildiNBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi
Fenerbahçe'den TBF'ye kural hatası başvurusuFenerbahçe'den TBF'ye kural hatası başvurusu
Galatasaray'da Muslera gelişmesi!Galatasaray'da Muslera gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
Gökhan İnler beşiktaş Süper Lig dakika haberleri ak verildi n dakika haberleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.