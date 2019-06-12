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BJK TV kapandı, 40 kişi işsiz kaldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.06.2019 08:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve yaklaşık 40 çalışanların sözleşmeleri feshedildi. Kanalın yayınlarına YouTube üzerinden devam edeceği öğrenildi.

BJK TV kapandı, 40 kişi işsiz kaldı

Beşiktaş Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

ORMAN, 'BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR' DEMİŞTİ
Başkan Fikret Orman ise son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceğinin mesajını vermişti.

Beşiktaş Kulübü'nde uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyordu. Halen kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.

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Beşiktaş bjk tv

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