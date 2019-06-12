BJK TV kapandı, 40 kişi işsiz kaldı

Beşiktaş Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

ORMAN, 'BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR' DEMİŞTİ

Başkan Fikret Orman ise son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceğinin mesajını vermişti.

Beşiktaş Kulübü'nde uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyordu. Halen kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.



